The Marvels, svelata la data d'uscita su Disney+ del film con Brie Larson!

Che The Marvel non sia stato un successo al botteghino è un dato di fatto. Tuttora detiene uno dei più gravi record negativi della storia dei Marvel Studios ma, un rilancio in streaming potrebbe in qualche modo attutire il colpo. Dopo qualche mese dall'uscita della pellicola, il film arriverà su Disney+.

The Marvels è stato un disastro quasi annunciato al box office. La pellicola con Brie Larson, già prima dell'uscita era stata vittima di non pochi problemi produttivi che hanno portato ad un epilogo non particolarmente felice e che, sicuramente, avrebbe potuto essere molto più felice. Nonostante venga definito come un sequel di Captain Marvel, in realtà The Marvels non è altro che un team up delle tre eroine dell'universo per eccellenza: Monica Rambeau, Kamala Khan e Carol Denvers. La pellicola arriverà su Disney+ il 7 febbraio.

The Marvels segue Carol e la sua neonata squadra diverso tempo dopo gli eventi di Avengers: Endgame nel momento in cui le tre si trovano coinvolte in un vero e proprio legame dei loro poteri. Ogni volta che una delle eroine utilizza le proprie abilità, si trova nel posto in cui in quel momento si trova l'altra. Quando il problema diventa ingestibile, Nick Fury decide di intervenire e far collaborare le tre contro il villain di turno: Darr-Ben.

