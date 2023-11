The Marvels, spiegazione del finale e delle scene post credit

The Marvels è arrivato al cinema, e con la scadenza dell'embargo e soprattutto con la fine delle prime proiezioni pubbliche del 33esimo film del Marvel Cinematic Universe, siamo pronti a parlarvi più nello specifico del finale e delle scene post credit di The Marvels.

Il film diretto da Nia Da Costa vede le protagoniste Captain Marvel, Ms Marvel e Monica Rambeau alle prese con un'invasione Kree che andrà a parare nel Multiverso, un concetto rimasto per mesi segreto ma entrato a far parte della strategia promozionale del film solo nelle ultime settimane, quando è diventato ovvio che i Marvel Studios avrebbero dovuto fare a meno delle proprie attrici per sponsorizzare il film a causa dello sciopero del sindacato SAG-AFTRA. Gli eventi della storia seguono una ribelle Kree vuole impadronirsi delle risorse di altri pianeti per rendere nuovamente florido il suo, e per farlo userà i misteriosi bracciali di Ms Marvel per aprire varchi nello spazio: alla fine però, a forza di spalancare questi portali, si spalancherà un varco sul Multiverso, che Monica sarà costretta a chiudere 'sacrificandosi' e rimanendo bloccata dall'altra parte.



Nel primo finale del film, Kamala si rende conto che la sua esperienza con 'le Marvels' l'ha resa una supereroina adatta ad un team, e allora - in un remake della scena post-credit di Iron Man con Nick Fury e Tony Stark - si reca a New York per incontrare Kate Bishop, la nuova Occhio di Falco, in un cameo di Hailee Steinfeld che anticipa l'arrivo degli Young Avengers.

Nella scena post-credit, invece, ritroviamo Monica nell'universo parallelo in cui è finita: in questa realtà alternativa, sua madre (con cameo di Lashana Lynch) è ancora viva ed è la supereroina Binary, ma non ha mai avuto una figlia perché fa parte degli X-Men. Si, avete letto bene: Monica si trova in un universo alternativo in cui gli X-Men sono attivi, con tanto di porte con logo X dai film della Fox. Inoltre, l'attore Kelsey Grammer riprende il ruolo di Bestia e spiega a Monica qual è la sua situazione, dicendo che 'Charles vuole essere aggiornato su cosa sta succedendo'.



È la prima volta che il mondo degli X-Men della Fox entra in contatto con il MCU, considerando che il cameo di Patrick Stewart in Doctor Strange nel Multiverso della Follia non aveva portato in dote riferimenti ai mutanti. Ricordiamo che prossimamente la saga X-Men sarà di nuovo al centro di un progetto MCU con Deadpool 3, chiaramente in attesa di capire quale sarà il coinvolgimento di questi personaggi nella Saga del Multiverso e in vista del film reboot degli X-Men.



Restate con noi per tutte le prossime novità sul mondo Marvel.