The Marvels: l'avevamo sottovalutato! Un buon film oltre le polemiche

E se vi dicessimo che The Marvels non è una tragedia come tantissimi si aspettavano? Ve lo raccontiamo anche nella nostra videorecensione per il canale YouTube Everyeye Plus, gustatevela tutta e iscrivetevi anche al canale così non vi perdete tutti i nostri prossimi video.

Nel caso in cui siate più tradizionalisti ecco anche la recensione di The Marvels, così avete un quadro completo del nostro pensiero sul film. Nella videorecensione vi raccontiamo comunque come la pellicola ci abbia stupiti al netto dei suoi difetti, che però lasciano con il sorriso.

The Marvels ci ha convinto tra l'altro contro ogni pessima previsione fatta su internet, che aveva già demolito il film prima ancora che uscisse. Un prodotto che non ha ansia da prestazione e alla fine fa il suo compito da blockbuster supereroistico. Tutto ovviamente impacchettato dal Marvel Cinematic Universe ma senza voler strafare.

The Marvels sfrutta bene un minutaggio che è davvero contenuto rispetto agli altri film MCU, partendo veloce fin dall'inizio senza perdersi in troppi elementi secondari. Un prodotto incentrato sul rapporto fra le tre protagoniste e sul fatto che le tre si scambiano letteralmente di posto quando attivano i loro poteri.

The Marvels non inventa nulla e non ha pretese, ma riesce a riconsegnarci quella sensazione di essere parte di un universo condiviso. Un elemento che ultimamente nel Marvel Cinematic Universe si era un po' perso. Ma vi rimandiamo alla nostra videorecensione per scoprire tutto quello che pensiamo sul film. E già che ci siete se vi piace il video iscrivetevi al canale, dove ne potrete trovare tanti altri a tema.

Ma voi avete già visto il film? Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo ai film e alle serie da recuperare prima di vedere The Marvels.