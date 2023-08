The Marvels, nuovo sguardo a Brie Larson e alla misteriosa villain del film

La Disney ha appena concesso uno nuovo sguardo al nuovo film del Marvel Cinematic Universe The Marvels, e in particolare a una delle protagoniste, la Captain Marvel interpretata da Brie Larson e alla villain Dar- Benn, portata sullo schermo da Zawe Ahston grazie a due nuovissime immagini pubblicate su Total Film.

Dopo aver riportato le ultime notizie riguardo al possibile rinvio di The Marvels, torniamo a parlare del film con Brie Larson nel migliore dei modi: attraverso due nuove immagini che scoprono ulteriormente le carte a proposito dell’aspetto dell’eroina e della sua rivale nel film diretto da Nia DaCosta.

Nella foto dedicata all’eroina, Carol Danvers indossa una giacca nuova e dei guanti più corti rispetto a quelli di Captain Marvel, come già mostrato nelle scene post-credit del primo film.

L’immagine che ci fa scoprire Dar- Benn è invece più interessante perché ci permette di portare alla luce la storia della villain, così come descritta dalla produttrice Mary Livanos: “Dar-Benn rappresenta una nuova era dell’Impero Kree dopo il cataclismatico incontro con Captain Marvel nel passato. Dalle ceneri dell’Impero Kree è sorta Dar-Benn”.

L’attrice ha parlato del suo esordio nel Marvel Cinematic Universe descrivendo il modo in cui il suo compagno di vita, quel Tom Haddleston interprete di Loki, le ha descritto il suo nuovo ambiente di lavoro: “Abbiamo fatto delle incredibili conversazioni sulla sua esperienza nel franchise per oltre un decennio. Uno dei principali insegnamenti che abbiamo tratto dalle nostre conversazioni è stato che quello che metti nella Marvel lo ricevi indietro. Se vai a lavorare con il cuore aperto e con una grande etica lavorativa, per offrire un’esperienza straordinaria ai fan, avrai un’esperienza straordinaria sul set. In questo modo mi ha dato davvero forza”.



In attesa di poter vedere finalmente nelle sale il nuovo film tutto al femminile dell’universo Marvel, vi lasciamo al trailer di The Marvels.