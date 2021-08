The Marvels, nel sequel di Brie Larson tornerà Jude Law? Un indizio fa ben sperare!

Dopo i recenti rumor su un misterioso casting di The Marvels, dal dietro le quinte dell'attesissimo sequel di Captain Marvel emergono nuove indiscrezioni che punterebbero ad un ritorno di Jude Law.

Come scoperto dal sempre vigile Murphy's Multiverse, due assistenti sono stati aggiunti alla lista del film su IMDb: il primo è John Humber, assistente personale di Jude Law durante le riprese dei suoi film, mentre l'altro è Samantha Jackson, un'assistente di Shamier Anderson.

Law è apparso in precedenza nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Yon-Rogg, uno dei principali antagonisti di Captain Marvel. Dal momento che il personaggio è uscito vivo dal film, è del tutto ragionevole pensare che potremmo rivederlo nel sequel, che sarà ambientato alcuni decenni dopo i fatti del primo film. Per quanto riguarda la Anderson, non sappiamo chi potrebbe interpretare né tanto meno se sarà davvero nel film, dal momento che IMDb può essere modificato da chiunque. Se lo sarà, tuttavia, il personaggio che Murphy's Multiverse chiede di tenere a mente è Blue Marvel.

Secondo il portale, da sempre fonte inestimabile di scoop riguardanti il mondo Marvel (solo per citare qualcosa di recente, il sito aveva anticipato la comparsa di Jonathan Mayors come Kang il Conquistatore nell'ultimo episodio di Loki con settimane di anticipo), Blue Marvel si adatterebbe perfettamente al re-branding della saga - intitolata appunto The Marvels - e nei fumetti è un personaggio che ha spesso avuto relazioni romantiche con Monica Rambeau.

Mentre Brie Larson continua gli allenamenti in vista dell'inizio delle riprese, ricordiamo che The Marvels, che avrà nel cast anche Teyonah Parris nel ruolo di Monica e Man Vellani in quello di Kamala Khan/Ms Marvel, ha una data d'uscita fissata all'11 novembre 2022. La serie tv di Ms. Marvel invece debutterà su Disney+ tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.