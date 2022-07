The Marvels: il sequel con Brie Larson sarà un musical? I fan non vedono l'ora!

Stando a dei recenti rumor e voci di corridoio, sembrerebbe che The Marvels potrebbe includere nel corso della sua narrazione degli elementi in grado di avvicinarlo al genere musical e stando al responso dei fan a questa voce, pare non vedano l'ora di vederlo con i loro occhi, considerando le abilità canore di Brie Larson già mostrate in passato.

Insomma, l'attrice Premio Oscar ha già dimostrato di saperci fare con un microfono in mano se ripensiamo al suo ruolo in Scott Pilgrim vs the World, dove interpretava la ex del protagonista e leader della band The Clash at Demonhead, Envy Adams. Come dimostrano i messaggi che vi segnaliamo di seguito, i fan non stanno più nella pelle e non vedono l'ora di scoprire se The Marvels sarà effettivamente il primo musical dei Marvel Studios.

Nel frattempo, uno degli ultimi rumor voleva la presenza di Silver Surfer in The Marvels; One Take News ha infatti scoperto il curriculum dell'attore Colin Stoneley su Mandy.com, dove l'attore viene elencato nel ruolo di "Papp-Tonn, uno scienziato Kree", che successivamente è stato aggiornato in 'Scienziato Kree', nascondendo il nome di Papp-Tonn: ovviamente la correzione ha fatto ancora più insospettire One Take News, dato che Papp-Tonn è un personaggio Marvel che nei fumetti è legato a Silver Surfer. Come forse solo i fan più accaniti della Marvel Comics sapranno, infatti, Papp-Tonn è apparso solo in un fumetto, "Silver Surfer" Vol.3 #8, e in quel numero l'Impero Kree, dopo aver catturato Silver Surfer, incaricò proprio Papp di fare esperimenti sulla sua iconica tavola da surf intergalattica.

Naturalmente la possibilità che Colin Stoneley interpreti Papp-Tonn non garantisce automaticamente la presenza di Silver Surfer in The Marvels, tuttavia il collegamento è curioso e basta a dare il là alle speculazioni: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Intanto Ryan Gosling vuole entrare nel MCU magari nei panni di Captain Canada.