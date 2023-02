The Marvels, secondo Kevin Feige Kamala 'ruba la scena' nel film!

Kamala Khan aka Ms. Marvel è stata una delle scoperte più interessanti della fase. Con lei, ovviamente, anche la sua interprete, Iman Vellani. Kevin Feige ha parlato apertamente del personaggio dicendo come rubi la scena in The Marvels, sequel di Captain Marvel del 2019.

Nel corso della lavorazione pare che il presidente dei Marvel Studios abbia avuto tantissimi complimenti nella scelta di mettere in scena i tre personaggi in questa maniera. Nonostante il film sia un sequel dello standalone sul personaggio di Brie Larson, sembra che parte dell'attenzione sia stata catturata dalla giovanissima Kamala e dal suo imprevedibile e gioioso carattere. "C'è qualcosa di immensamente potente nel vedere Monica, Kamala e Carol insieme in scena. È rilassante. Stanno così bene insieme" ha spiegato Feige.

Un pò tutti sembrano essere d'accordo con l'opinione di Feige. Addirittura la compositrice delle musiche di The Marvels ha definito Kamala "fantastica" all'interno della pellicola. "Kamala Khan, ad esempio, è un nuovo fantastico personaggio aggiunto al pantheon. Sono molto orgoglioso dello spettacolo Ms. Marvel. So anche che essenzialmente ruba la scena in The Marvels" ha raccontato il presidente della Marvel. "Mi entusiasma il fatto che le persone, spero, vedranno quel film e poi torneranno indietro e rivedranno quegli show su Disney+" ha concluso.

Nel frattempo è cominciata a circolare una indiscrezione secondo cui il merchandising di The Marvels avrebbe svelato il nome da supereroina di Monica Rambeau.