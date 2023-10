The Marvels, la scena post-credit sarà fondamentale per il MCU: cameo dal passato

The Marvels sarà uno dei film più brevi di tutto il MCU, ma stando alle ultime indiscrezioni la sua trama sarà fondamentale per il proseguimento della Saga del Multiverso e in particolare anticiperà qualcosa di molto importante con la sua scena post-credit.

Come potete vedere nei due post disponibili in calce all'articolo, gli scooper Daniel Richtman e Can we get some toast, due tra i più accreditati leaker della rete, hanno svelato che la scena post-credit di The Marvels sorprenderà i fan con un cameo inaspettato che arriverà presumibilmente dal Multiverso e soprattutto dal passato della saga Marvel extra Marvel Studios: "Una certa persona che fu la scelta giusta per un certo ruolo ma che venne totalmente sprecato in un pessimo film sta per tornare: non dirò altro sulla questione" ha anticipato Richtman, in arte Daniel RPK, mentre il collega Toast ha aggiunto: "È tutto vero, i puntini iniziano a congiungersi...", accompagnando il suo post con le immagini di The Marvels, Deadpool 3 e Avengers: Secret Wars.

Insomma, per quanto comunque molto vaghe, queste indicazioni sembrano puntare ad un cameo d'eccezione da parte di una star del cosiddetto Marvel Legacy, ovvero quel sottogruppo di film Marvel realizzati al di fuori dei Marvel Studios (e che Kevin Feige ha recentemente ammesso essere canonici nel MCU grazie alla Saga del Multiverso): il cerchio può essere ristretto tenendo conto dei dettagli ('scelta giusta per un certo ruolo' e 'scelta sprecata in un film pessimo') ma anche con i poster di Deadpool 3 e Avengers: Secret Wars le possibilità restano comunque molte.

Secondo voi di chi si tratta? Per altri contenuti scoprite quali sono i film MCU più corti di sempre.