The Marvels, Samuel L. Jackson conferma un grande cambiamento per Capitan Marvel

I cambiamenti del Marvel Cinematic Universe influiscono anche sui personaggi e in particolare sui supereroi in un mondo post-Avengers: Endgame. Grandi cambiamenti che coinvolgono anche Captain Marvel, il personaggio di Brie Larson. La star di Secret Invasion, Samuel L. Jackson ha parlato proprio delle novità per Captain Marvel.

Nonostante il debutto in un film stand alone, i Marvel Studios hanno deciso di rimuovere il marchio dal titolo e ripartire con The Marvels. Il motivo? Ci saranno più Captain Marvel. Ecco il primo trailer di The Marvels.



"Dopo Secret Invasion passo a The Marvels, dove hai tre persone diverse che sono Captain Marvel" ha dichiarato Jackson "Hai Brie Larson, un Captain Marvel nero e un Captain Marvel musulmano. Quindi, stanno lavorando sull'universo in modo inclusivo. Come in Shang-Chi e tutto ciò che accade lì. E... Chi diavolo sarà Bad Bunny? Ad esempio, Bad Bunny è nell'universo Marvel. Chi è? Cosa sarà?".



Insieme a Larson nel cast di The Marvels anche Teyonah Parris, ovvero Monica Rambeau nell'MCU, e Iman Vellani, interpreta di Kamala Khan. Si aggiungeranno anche Zawe Ashton e Park Seo-joon.



Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury è tornato per essere protagonista della serie Secret Invasion, disponibile su Disney+, per cercare di fermare l'invasione di Skrull sul pianeta Terra, al fianco di Maria Hill (Cobie Smulders), Everett Ross (Martin Freeman) e Talos (Ben Mendelsohn).

Per saperne di più sulla serie leggete la nostra recensione del primo episodio di Secret Invasion.