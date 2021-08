The Marvels, Samuel L. Jackson anticipa il ritorno di Nick Fury con un post Instagram

Sono finalmente iniziate le riprese di The Marvels, l'atteso sequel del film con protagonista Brie Larson, e anche questa volta potremo contare sulla presenza di Nick Fury, come conferma anche lo stesso Samuel L. Jackson su Instagram.

Samuel L. Jackson è pronto per indossare di nuovo i i panni (o meglio, barba e baffi) di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe.

L'attore ha confermato il suo coinvolgimento nel film The Marvels con una serie di foto su Instagram. "Indovinate di chi è il momento? Di nuovo sul set, giusto in tempo! #riposatoeprontoapartire #whoyagoncall" si legge nel post al quale Jackson ha allegato tre immagini: la prima ci mostra barba e baffi finti che indosserà sul set, mentre le altre due si focalizzano su una t-shirt a tema Captain Marvel indossata dall'attore, con enfasi sul disegno che la decora (il cercapersone che abbiamo visto per la prima volta nella scena post-credit di Avengers: Infinity War).

Sembra dunque che il film diretto da Nia DaCosta stia partendo a tutta birra, e che come per ogni pellicola dei Marvel Studios, saranno tante le sorprese in serbo per gli spettatori.

Con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton e Seo Jun Park, The Marvels arriverà al cinema nel mese di novembre 2022.