The Marvels, quale sarà il nuovo ruolo di Nick Fury nel MCU? Parla la produttrice del film

Il trailer finale di The Marvels ha mostrato, tra le altre cose, anche il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury dopo gli eventi della serie tv Secret Invasion, ma quale sarà il ruolo dell'ex leader dello SHIELD nel futuro della Saga del Multiverso del MCU?

A questa domanda ha provato a rispondere la produttrice dei Marvel Studios Mary Livanos, secondo la quale il ritorno di Nick Fury sul grande schermo fornirà "la giusta dose di leggerezza" al sequel di Captain Marvel ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, WandaVision, Ms Marvel e Secret Invasion. "La cosa fantastica di vedere Nick Fury in coppia con Captain Marvel è che Carol fa emergere in lui una leggerezza che si vede molto raramente in questo personaggio, questo lato di Nick Fury lo abbiamo potuto sperimentare soltanto nel primo film di Captain Marvel. Si tratta di un'amicizia profonda che fa suscita molto divertimento l'uno nell'altro. Trovo che sia una cosa fantastica, davvero Marvel nel senso letterale della parola".

A giudicare da questi commenti, dunque, The Marvels rappresenterà un vero cambiamento di tono rispetto a Secret Invasion, una serie che invece ha esplorato il lato oscuro di Nick Fury e del suo operato nel mondo dello spionaggio internazionale. Nel film, il personaggio di Samuel L. Jackson sarà il direttore della SABER, un'agenzia spaziale orbitante che difende segretamente la Terra dalle minacce extraterrestri.

The Marvels uscirà al cinema in Italia a partire dall'8 novembre.