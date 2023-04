The Marvels, ci sarà anche Ronan L'Accusatore?

Dopo l'annuncio dell'uscita di The Marvels a novembre, l'attesissimo trailer di The Marvels ha mostrato tre generazioni di eroine combattere unite tra loro.

Ma non solo: le immagini del trailer fanno riferimento anche un super villain di Captain Marvel, Ronan L'Accusatore. I fan dell'MCU non hanno perso tempo a domandarsi se il supercriminale farà ritorno in The Marvels. Ma è davvero possibile che Ronan L'Accusatore possa scontrarsi di nuovo con Carol Danvers aka Captain Marvel?

In teoria il ritorno di Ronan L'Accusatore non è previsto in quanto personaggio è stato ucciso nel primo film di Guardiani della Galassia nel 2014 quando Thanos gli ordina di recuperare l'Orb una delle sei Gemme dell'Infinito ma viene sconfitto da Quill con l'aiuto di Gamora, Drax e Rocket. Ronan L'Accusatore compare successivamente nella timeline anni '90 di Captain Marvel, dunque decenni prima degli eventi di Guardiani della Galassia. La supereroina interpreta da Brie Larson riesce a contrastare i malvagi piani di Ronan L'Accusatore che fugge a gambe levate, ma con la promessa che tornerà per Captain Marvel, promessa che non viene mantenuta considerato il destino del supercriminale in Guardiani della Galassia.

Dunque Ronan non dovrebbe essere presente in The Marvels, se non in alcuni flashback sul passato di Carol Danvers. Intanto il nuovo villain di The Marvels è stato annunciato: sarà Zawe Ashton a indossare i panni del comandante Dar-Benn.

Restate connessi per ulteriori aggiornamenti su The Marvels!