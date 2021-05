The Marvels, rivelato il titolo di lavorazione: cambia anche quello di Ant-Man 3

Nei giorni scorsi era stato rivelato il titolo ufficiale di Captain Marvel 2, che si chiamerà The Marvels, a sottintendere anche un maggior coinvolgimento di Monica Rambeau. Grazie a Production Weekly sappiamo ora anche qual è il titolo di lavorazione del film, la cui uscita in sala è prevista per l'11 novembre 2022.

È interessante notare che questa notizia smentisce quella del titolo di lavorazione di Ant-Man and The Wasl: Quantumania, trapelata nei mesi scorsi. Il titolo usato provvisoriamente per il sequel di Captain Marvel, infatti, è Goat Rodeo, un nome che era stato associato originariamente al cinecomic con Paul Rudd.

Il terzo capitolo di Ant-Man, in ogni caso, ha anche lui il suo nuovo nome provvisorio: il titolo di lavorazione è infatti Dust Bunny. Sembra comunque che per avere qualche informazione in più sulla trama dovremo aspettare ancora: questo nome, così come Goat Rodeo, non offre troppi spunti per interpretazioni e teorie su ciò che potremmo vedere sullo schermo.

Il titolo The Marvels, intanto, è stato accolto favorevolmente da Teyonah Parris, che abbiamo visto recentemente nel ruolo di Monica Rambeau in WandaVision: il nome sembra suggerire che ci sarà spazio, oltre che per Carol Danvers (Brie Larson), anche per altri personaggi, come Monica e come Kamala Khan / Ms. Marvel.