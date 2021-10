The Marvels, rivelata l'identità del villain interpretato da Zawe Ashton? Gli ultimi rumor

Sapevamo già da tempo che Zawe Ashton sarà il villain di The Marvels, il secondo capitolo della saga cinematografica dedicata a Captain Marvel, ma non eravamo ancora a conoscenza di quale personaggio nello specifico avrebbe interpretato. Ora però stanno circolando dei nuovi rumor al riguardo... Scopriamoli insieme.

È Charles Murphy a riportare questa volta le ultime voci di corridoio (e avvisarci che vanno prese come tali) sul sequel di Captain Marvel.

Secondo i rumor, infatti, Carol avrà presto che fare con i Kree e il loro governo in quanto la Ashton potrebbe essere la controparte live-action di un personaggio alquanto oscuro dei fumetti, che difficilmente sarebbe venuto in mente anche ai fan di lunga data dei comics.

Si tratterebbe del Generale Kree Ael-Dan, apparso in tre numeri cartacei, e che ha lavorato a stretto contatto con il Generale Dar-Benn per assassinare l'Imperatore per poi prendere il suo posto. Il loro regno terminerà quando, durante l'Operazione Tempesta Galattica, verranno uccisi da Deathbird degli Shi'ar.

Se così dovesse essere, vedremo un cambio genere per il personaggio, e questo potrebbe non essere cambiamento che vedremo, considerando pure il fatto che i Marvel Studios avrebbero fortemente voluto una collaborazione con Zawe Ashton, e che quindi il personaggio potrebbe avere molto più spazio nella storia del MCU di quello avuto nei fumetti.

Chissà se i rumor si rivelerà veritiero, e quali altri personaggi Kree vedremo nel film (magari l'attore coreano Park Seo-joon potrebbe essere uno di loro, o addirittura anche Dar-Benn).

Ci vorrà però parecchio per scoprirlo, visto che The Marvels uscirà ora nel 2023.