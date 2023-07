The Marvels, la risposta perfetta di Brie Larson contro gli spoiler del sequel

A quattro anni di distanza dall'uscita nelle sale di Captain Marvel, l'attrice premio Oscar Brie Larson è pronta a tornare nel sequel The Marvels, pronto a sbarcare nei cinema nel mese di novembre e ad introdurre due nuove Captain Marvel. Al momento non si conoscono molti dettagli del film e Larson non lascia trapelare nulla.

Nel corso TJH Superhero Car Show & Comic Con, all'attrice sono stati chiesti maggiori dettagli sul film ma la risposta è stata perfetta:"Posso sicuramente dirti che è un film, e posso dirti che quelle persone che hai visto e di cui hai parlato sono presenti. E uscirà. Sicuramente sarà nei cinema e mi dispiacerebbe molto rovinare tutto. Sarebbe semplicemente così sbagliato" ha chiosato.



Insieme a Larson The Marvels può contare su Teyonah Parris, Iman Vellani e Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, personaggio protagonista della nuova serie MCU; su Everyeye potete recuperare il trailer di Secret Invasion.



"Dopo Secret Invasion passo a The Marvels dove ci sono tre persone diverse che sono Captain Marvel. C'è Brie, c'è un Captain Marvel nero e un Captain Marvel musulmano. Stanno lavorando sull'universo in maniera inclusiva" ha specificato l'attore parlando delle tre Captain Marvel che ci saranno nel sequel.



In Italia The Marvel sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dall'8 novembre. Vi terremo aggiornati su ulteriori novità che riguardano il film con protagonista Brie Larson.