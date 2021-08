The Marvels, le riprese si spostano in Italia! Nia DaCosta svela nuovi dettagli sul film

Un'altra grande produzione cinematografica si sposta in Italia per le riprese: il Bel Paese farà da teatro anche ad alcune scene di The Marvels, il sequel di Captain Marvel diretto da Nia DaCosta, che nel frattempo ci aggiorna anche su ciò che vedremo nel film.

Come riporta Murphy's Multiverse, citando la Gazzetta del Sud e Italy 24 News che a loro volta riportavano le parole del Sindaco di Tropea Giovanni Macrì, le riprese di The Marvels si sposteranno presto proprio in Calabria.

Per ora conosciamo solo la data d'inizio delle riprese in quel di Tropea, il 27 agosto, quindi non sappiamo quanto a lungo la produzione si fermerà nel nostro paese. Inoltre, non è noto chi del cast vedremo impegnato nelle scene "nostrane", ma sicuramente sapremo qualcosa in più nei prossimi giorni.

Intanto, la regista di The Marvels Nia DaCosta ha anticipato ai microfoni di Variety che il film sarà "una bestia molto differente. Sono ossessionata dal modo in cui affrontiamo il doloro e i nostri traumi, e troverete qualcosa del genere nella storia".

The Marvels arriverà nelle sale cinematografiche a novembre 2022, e finora il cast principale della pellicola è composto da Brie Larson, Teyonah Parris, Zawe Ashton, Seo Jun Park e Iman Vellani. Inoltre è stato da poco confermato il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury.