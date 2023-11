The Marvels ha reso omaggio a uno dei momenti più tristi dei fumetti di Captain Marvel

Se kamala Khan in The Marvels ha citato una scena del MCU tra le più iconiche , sembra invece che un’altra scena del film possa aver citato uno dei momenti più tristi dei fumetti di Captain Marvel.

All’interno della pellicola, una scena mostra il trio Marvels che incontra Maria Rambeau durante il famoso blip. Durante l’incontro Maria confessa a Carol Denvers che la malattia terminale che l’aveva colpita è ritornata, chiedendole di prendersi cura dei suoi affetti. Carol insiste dicendo che Maria riuscirà a sopravvivere, ma come ben sappiamo grazie alla serie tv Wandavision, Maria purtroppo non ce la fa.

Anche se non esattamente simile, la causa della morte di Maria può essere vista come un omaggio a “La morte di Capitan Marvel”. La graphic novel del 1982 di Jim Starlin vedeva l'originale Capitan Marvel, Mar-Vell, morire a causa di una malattia terminale. E proprio come Carol riesce a salutare Maria prima della sua morte, anche Maria nel fumetto saluta Mar-Vell e prende il suo mantello come eredità.

The Marvels, dopo un brutto inizio, sembra registrare un’inversione di tendenza tra i pareri di critica e pubblico, con l’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes che segna un indice di gradimento del 64% per la critica (qui trovate la nostra recensione di The Marvels) e dell’84% da parte del pubblico.