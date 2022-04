The Marvels, report clamoroso: nel sequel con Brie Larson ci sarà Silver Surfer?

Le riprese di The Marvels sono terminate nelle scorse settimane, ma un nuovo report sul sequel di Captain Marvel renderà l'attesa per la data d'uscita ancora più spasmodica.

La possibile fuga di notizie ci arriva tramite One Take News, che in un'esclusiva di ottobre 2021 aveva segnalato che il film stava cercando un attore per un ruolo minore definito "Scienziato amico". Ora, tramite un aggiornamento, lo stesso portale non solo avrebbe confermato quello scoop, ma anche fornito ulteriori dettagli sul suddetto ruolo.

One Take News ha infatti scoperto il curriculum dell'attore Colin Stoneley su Mandy.com, dove l'attore viene elencato nel ruolo di "Papp-Tonn, uno scienziato Kree", che successivamente è stato aggiornato in 'Scienziato Kree', nascondendo il nome di Papp-Tonn: ovviamente la correzione ha fatto ancora più insospettire One Take News, dato che Papp-Tonn è un personaggio Marvel che nei fumetti è legato a Silver Surfer. Come forse solo i fan più accaniti della Marvel Comics sapranno, infatti, Papp-Tonn è apparso solo in un fumetto, "Silver Surfer" Vol.3 #8, e in quel numero l'Impero Kree, dopo aver catturato Silver Surfer, incaricò proprio Papp di fare esperimenti sulla sua iconica tavola da surf intergalattica.

Naturalmente la possibilità che Colin Stoneley interpreti Papp-Tonn non garantisce automaticamente la presenza di Silver Surfer in The Marvels, tuttavia il collegamento è curioso e basta a dare il là alle speculazioni: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, nel frattempo, vi ricordiamo che i Marvel Studios hanno annunciato Nova, un nuovo progetto ambientato nello spazio.