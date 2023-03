The Marvels, il regista su Brie Larson: 'Ha un controllo emotivo impressionante'

Secondo Kevin Feige Kamala ruba la scena Kevin Feige Kamala ruberà la scena in The Marvels. Ma non sottovalutatela: Brie Larson sembra essere un'arma tecnico-emotiva assurdamente potente.

La regista di The Marvels, Nia DaCosta, ha affermato secondo la nostra fonte che: "Stavamo girando una scena che era più emotiva e Larson si rivolge a me, alla terza o quarta ripresa, e mi dice: 'Sto trattenendo le lacrime, ma se vuoi che cadano, fammi sapere'".

"Il tipo di controllo che ha sulle sue emozioni è davvero impressionante", ha aggiunto dopo aver raccontato la conversazione con la Larson.

Ora, per chi non è attore forse non è immediato conoscere o essere familiare con questo tipo di tecniche di pianto. Per chiarezza, molti professionisti sono in grado di 'pianificare' il loro pianto in punti strategici del testo o della scena, e decidere inoltre se semplicemente inumidirsi gli occhi, renderli gonfi di pianto, o far uscire le lacrime e lasciarle scorrere sulle guance.

Insomma, una vera e propria arte. Per chi padroneggia questo tipo di tecniche, deve essere uno spasso vedere la reazione di chi è lì a dirigerti, proprio come è successo in questo caso.

A Novembre uscirà The Marvels, precisamente il 10 Novembre. Inizialmente il film con Brie Larson era previsto per il 28 luglio, ma purtroppo sembrano esserci stati dei ritardi non indifferenti. Insomma, toccherà aspettare Novembre per vedere la scena in questione!