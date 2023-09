The Marvels da record per il MCU: svelata la durata ufficiale del film con Brie Larson

Dopo l'annuncio del rating ufficiale di The Marvels, in linea con i soliti standard del Marvel Cinematic Universe, è emerso un nuovo dettaglio relativo all'atteso nuovo film Marvel Studios con protagonista l'attrice premio Oscar Brie Larson.

Stiamo ovviamente parlando della durata di The Marvels, che sarà ufficialmente da record per il MCU: il sito web di AMC Theatres, infatti, ha indicato per il nuovo film Marvel Studios una durata di 1 ora e 45 minuti, dunque di molto inferiore alle 2 ore e 3 minuti del primo film della saga, Captain Marvel. Si tratta in assoluto del film MCU più breve di sempre tra tutti e 32 i capitoli cinematografici del progetto Marvel Studios, che va a superare il precedentemente primato di 1 ora e 53 minuti finora condiviso da L'incredibile Hulk e Thor: The Dark World, riducendolo di un margine di otto minuti.

Per un contesto, ecco quali sono i film Marvel Cinematic Universe più brevi di sempre:

The Marvels - 1 ora e 45 minuti L'incredibile Hulk - 1 ora e 52 minuti Thor: Dark World - 1 ora e 52 minuti Thor - 1 ora e 55 minuti Dottor Strange - 1 ora e 55 minuti Ant-Man - 1 ora e 57 minuti Ant-Man & The Wasp - 1 ora e 58 minuti Thor: Love & Thunder - 1 ora e 59 minuti

Il record della durata di The Marvels arriva qualche giorno dopo la confusione sui rapporti relativi al budget di The Marvels, inizialmente annunciato come uno dei più bassi di sempre per la saga ma erroneamente.

The Marvels uscirà il 10 novembre in Italia.