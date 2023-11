The Marvels e quei personaggi nella post-credit: com'è nato il cameo?

La scena post-credit di The Marvels è certamente l'aspetto più chiacchierato del nuovo film del Marvel Cinematic Universe, e in una nuova intervista promozionale la regista Nia Da Costa ha fornito maggiori dettagli sulla sua realizzazione.

Nella scena post-credit, Monica si sveglia in un universo parallelo in cui gli X-Men di Bryan Singer sono ancora in attività, e seppur con alcune eccezioni (come ad esempio la madre di Monica, interpretata nuovamente da Lashana Lync, nei panni della supereroina Binary) i fan possono riconoscere non solo le famigerate porte automatiche con il logo X riprese pari pari dai film della Fox, ma anche il cameo dell'attore Kelsey Grammer nel ruolo di Bestia, che con Deadpool 3 e Avengers: Secret Wars alle porte cita Charles Xavier e apre alle mille possibilità della Saga del Multiverso.

A proposito della scena, la regista ha dichiarato: “Okay, questa cosa qui ha portato me e Kevin Feige ad una delle poche discussioni a proposito del film. Io, devo ammetterlo, mi sono un po' lasciata prendere la mano in proposito, perché volevo assolutamente spingere al massimo sul lato degli X-Men, non so se mi spiego. Ne volevo di più! E lui una volta mi disse: 'No, dobbiamo andarci piano con questa cosa e comportarci da adulti, per favore'. Immagino che sia per questo che lui è il capo, no?".

The Marvels rappresenta la prima volta in assoluto che il mondo degli X-Men della Fox entra in contatto con il MCU, considerando che il cameo di Patrick Stewart in Doctor Strange nel Multiverso della Follia non aveva fatto menzione dei famosi supereroi e che il finale di stagione di Ms Marvel aveva menzionato solo la parola 'mutanti' senza alcun riferimento agli X-Men. Ricordiamo che prossimamente la saga X-Men sarà di nuovo al centro di un progetto MCU con Deadpool 3, che porterà nel MCU Ray Reynolds e Hugh Jackman e per il quale si prevede un lungo elenco di camei.

A tal proposito, guardate Hugh Jackman rifarsi il fisico di Wolverine in palestra in vista della ripartenza dei lavori dopo gli scioperi di Hollywood.