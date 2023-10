The Marvels, quando usciranno le prime recensioni del criticatissimo film MCU?

Nel corso degli anni i pareri riguardo il personaggio interpretato da Brie Larson nell'MCU sono stati spesso contrastanti, in molti hanno preso in antipatia il personaggio per i motivi più inutili, altri semplicemente hanno seguito il gregge. Questo ovviamente non fa ben sperare per il nuovo The Marvels, ma la speranza è l'ultima a morire.

Sicuramente Captain Marvel del 2018 non lo si può considerare il film più popolare mai realizzato dai Marvel Studios, anzi probabilmente dai più è ritenuto uno dei più deludenti, forse anche dovuto al fatto che uscì poco dopo Avengers: Infinity War, in un momento quindi in cui il pubblico voleva vedere tutt'altro che un'altra storia di origini.

Tuttavia sicuramente il personaggio di Brie Larson ha anche molti fan, ma viste le recenti opinioni negative che già vengono dedicate al nuovo film prima ancora che esca, è stato anche per questo deciso che l'embargo per le vere e proprie recensioni di The Marvels, scadrà proprio due giorni prima dell'uscita ufficiale nelle sale della pellicola.

Sicuramente una decisione ponderata per evitare il più possibile di finire nelle mire del fandom tossico, voi che ne dite? Nell'attesa se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Secret Invasion.

Oltretutto, sapevate che è uscito il trailer di metà stagione di Loki?