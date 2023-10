The Marvels, qual è la trama del film con Brie Larson?

È il momento di un nuovo appuntamento cinematografico con la Marvel, perché l'8 novembre arriverà nelle sale italiane The Marvels, il nuovo film MCU. Vediamo allora assieme qual è la trama del lungometraggio diretto da Nia DaCosta con Brie Larson.

Come spesso accade in questi casi abbiamo un'idea generale della trama di The Marvels, così da non svelare troppo del film e mettere giusto qualche punto fermo per capirne le coordinate.

La storia riprende gli eventi di WandaVision e Ms. Marvel, in cui Monica Rambeau e Kamala Khan prendono i loro poteri basati sullo spettro della luce. Per qualche motivo ancora sconosciuti questi poteri si collegano a quelli di Captain Marvel, e infatti Carol Danvers si ritrova dentro la cameretta di Kamala proprio nella post credit di Ms. Marvel. Ogni volta che i poteri si attivano le tre eroine si scambiano di posto.

All'inizio di The Marvels bisognerà quindi capire il perché di questa connessione, come risolverla e soprattutto la "chiamata alle armi" di Nick Fury, tornato nella stazione spaziale S.A.B.E.R. dopo gli eventi di Secret Invasion. Tutto parte infatti dalle indagini che Fury e Rambeau stanno facendo su un wormhole collegato in qualche maniera ai Kree.

Ci sarà infatti una villain simile a Ronan: Dar-Benn, interpretata da Zawe Ashton. Una guerriera Kree che ha un martello da Accusatore e l'altro bracciale che originariamente faceva coppia con quello di Kamala Khan.

Questa è in linea di massima la trama, ma se volete ecco la spiegazione sul Principe Yan in The Marvels che avrà un ruolo importante nella storia.

E voi state aspettando il film? Andrete a vederlo al cinema? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a 5 eroi che potrebbero fare la loro comparsa in The Marvels.