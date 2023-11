The Marvels promosso o bocciato? La sorprendente reazione della critica al film Marvel

Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe The Marvels esordisce oggi nelle sale cinematografiche italiane, accompagnato da voci poco lusinghiere sulla post-produzione e le previsioni di incasso, ma qual è stato il giudizio generale della critica?

Ebbene, dopo le proiezioni stampa e in attesa delle recensioni ufficiali, molte reazioni 'ufficiose' sono state pubblicate online, e a quanto pare il giudizio su The Marvels è largamente positivo: le parole di elogio vanno in ogni direzione, con la maggior parte dei giornalisti cinematografici che definiscono il film diretto da Nia DaCosta un'opera “breve, intensa e dolce”, “sorprendentemente stravagante” e “pieno di girl power”. Sebbene molti siano stati titubanti riguardo al potenziale del film alla vigilia, questo numero di reazioni positive è abbastanza sorprendente.

Ad esempio, il giornalista del Washington Post Herb Scribner ha descritto il film come "esattamente quello che dovrebbe essere un film tratto da un fumetto", mentre il conduttore di "Deep Dive" Erik Voss lo ha definito: “È divertente, sciocco, breve e dolce, pieno di azione. Mi sono piaciuti i momenti cosmici di fantascienza, e c'è un sacco di interconnettività MCU ma fatta bene, senza essere preponderate o invasiva." La fondatrice di Pop Culture Planet Kristen Maldonado: "C'è un grande equilibrio nei personaggi, e il film sgancia delle bombe scioccanti che cambieranno tutto nel MCU."

Alcuni sono rimasti un più più freddi, ovviamente: Nate Richard di Collider ha affermato che “la storia è un enorme pasticcio e il cattivo sembra sottoutilizzato", mentre Andrew J. Salazar di DiscussingFilms ha constatato che il film del MCU "sembra aver perso la sua battaglia nella sala di montaggio".

Più tardi sarà rivelato il punteggio Rotten Tomatoes di The Marvels, quindi restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti. Per altri contenuti recuperate il trailer finale di The Marvels.