The Marvels sarà un prologo ad Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars

Dopo la recente pubblicazione delle ultime foto di The Marvels, grazie ad una nuova pubblicazione di Total Film sono emersi nuovi interessanti dettagli sull'atteso prossimo film del Marvel Cinematic Universe, che a quanto pare sarà un capitolo fondamentale della Saga del Multiverso.

Parlando con la rivista, infatti, la produttrice Mary Livanos ha anticipato che The Marvels porrà le basi per gli elementi che costituiranno Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, i prossimi due film crossover del Marvel Cinematic Universe che rappresenteranno il culmine della Saga del Multiverso: "In Ms. Marvel abbiamo appreso che i bracciali di Kamala, abbinati a qualche altra forma di potere, possono aprire un buco temporaneo nello spazio e nel tempo. Con la potenza di entrambi i bracciali, chiaramente, quel potere è amplificato e si possono fare molte altre cose...In questo film avremo un assaggio di questo potere, che sicuramente porterà a numerose opportunità narrative in vista del futuro dell'MCU, con i film degli Avengers e Secret Wars in arrivo".

Con Total Film ha parlato anche la regista di The Marvels Nia DaCosta, che ha spiegato: "Non so cosa accadrà nei prossimi film degli Avengers, questa è una domanda per Kevin Feige, ma di certo ho molto idee in merito. Quello che so è che i ragazzi che faranno quei film hanno visto il nostro capitolo..."

The Marvels uscirà l'8 novembre in Italia. Per le ultime indiscrezioni, vi anticipiamo che secondo i rumor Wolverine di Hugh Jackman sarà uno dei protagonisti di Avengers: Secret Wars.