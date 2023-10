The Marvels, le proiezioni per l'esordio al box-office sono decisamente deludenti

Sono ben cinque le ragioni per cui The Marvels rischia grosso al box-office, e in effetti i risultati dell'esordio sono tutt'altro che promettenti: con i suoi probabili 75-80 milioni di dollari, il fatturato risulterebbe del cinquanta per cento inferiore rispetto a Captain Marvel, che registrò invece 153 milioni in soltanto tre giorni.

Le motivazioni che spiegano la dinamica sono tante: innanzitutto, la principale è riconducibile agli scioperi in corso nell'industria dell'intrattenimento, con tutta la mancata sponsorizzazione al Comic-Con di San Diego o New York che ne è derivata, ma altrettanto influente è stato il ritardo nella campagna promozionale. Comunque, rimarrebbe un esordio migliore rispetto a The Eternals (con i suoi 71 milioni di dollari).

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è il trentatreesimo film del Marvel Cinematic Universe e comprende attori del calibro di Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel). La storia, ambientata dopo gli eventi di Ms. Marvel (2022), vede le tre protagoniste finite scambiate ogni volta che utilizzano i poteri, con tutte le problematiche che ne derivano... Ma l'unione fa la forza, e sarà loro compito risolvere la situazione. Per scoprire altri dettagli in attesa dell'uscita in sala – prevista per l'8 novembre 2023 in Italia –, ecco le nuove immagini ufficiali di The Marvels.

E voi cosa ne pensate? Il film sarà davvero un flop, oppure, a dispetto delle previsioni, riuscirà invece a conquistare il cuore del pubblico? L'impresa non sarà facile, ma tutto è possibile... Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!