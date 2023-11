The Marvels, il problema sono i giovani? Guardate l'età degli spettatori!

The Marvels è tra i peggiori debutti nazionali dell'MCU: una tragedia annunciata per il sequel di Captain Marvel e nessun supereroe è riuscito a salvare Brie Larson dal sfortunato destino di un film che appariva intriso di girl power. Forse l'unico pregio di The Marvels è stato chiarire una dinamica piuttosto interessante.

Se finora l'universo cinematografico dei supereroi è stato attribuito al pubblico più giovane, con The Marvels i numeri hanno mostrato come il target, in realtà non sia poi così giovane. O meglio: il pubblico più affezionato "sta invecchiando".

Secondo un report, infatti, soltanto l'8% degli spettatori durante il primo weekend di The Marvels aveva un'età compresa tra i 13 e i 17 anni. Il 19% del pubblico invece rientrava nella fascia d'età 18-24 anni. Una più consistente fetta, invece, circa il 30% aveva tra i 25 e i 34 anni. Questi dati sono interessanti se comparati al report registrato durante Captain Marvel, nel 2019, la cui fascia più vasta di pubblico rientrava nella fascia d'età 18-24 anni. Scelte di marketing discutibili a parte, The Marvels fornirà importanti indizi sull'andamento dell'MCU e non ci resta che attendere di vedere come influenzerà il futuro del franchise.

Ma il fenomeno non riguarda solo Captain Marvel ma più in generale il pubblico dei Marvel Studios. Secondo un rapporto PostTrak compilato da Comscore e Screen Engine/ASI la fascia di età 25-34 anni è aumentata al 24% nella Fase 5 e gli over 25 rappresentano il 53% del pubblico totale contro il 47% degli under 25. Complessivamente, dunque, l'età del pubblico che segue i prodotti firmati dai Marvel Studios sta aumentando, seppur con un fandom piuttosto solido.

Tra le ipotesi dietro questo fenomeno non possiamo che citare il più recente sovraccarico di personaggi (57 negli ultimi anni) che potrebbe aver influenzato il pubblico più giovane che non riesce a stare al passo.

