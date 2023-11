The Marvels ci presenterà una Captain Marvel diversa? Le previsioni sul film MCU

Manca sempre meno al debutto di The Marvels e dopo una produzione fatta di continui posticipi e troppe turbolenze, il sequel di Captain Marvel è pronto ad arrivare nelle sale con una versione inedita del supereroe interpretato da Brie Larson.

Il nuovo teaser di The Marvels è pieno di spoiler e tra la troppa carne al fuoco nella clip promozionale (che avremmo voluto vedere direttamente seduti in sala) spicca anche la possibilità che possiate vederci doppio: pare, infatti, Larson interpreterà anche un altro ruolo o meglio un'altra versione di se stessa.

Un gemello cosmico potrebbe farsi spazio in The Marvels e su questo si potrebbe dire che non è nulla di nuovo per Captain Marvel che ha creato un suo duplicato di nome Binary fatto di pura energia, come risultato della manipolazione di fotoni necessaria per librarsi dopo essere stata intrappolata all'interno di una "gabbia di Faraday" in Marvel #34. A sostegno di questa tesi, ci sono le ultime clip che pare mostrino un costume molto simile a quello indossato da Binary, alludendo dunque alla possibilità che Brie Larson possa interpretare un ruolo doppio! Potrebbe però, trattarsi di sole speculazioni e riferirsi a un semplice cambio momentaneo di costume per Captain Marvel.

Staremo a vedere seppur la teoria è molto affascinante e potrebbe spianare la strada a nuove e stimolanti avvenimenti nell'MCU: The Marvels arriverà al cinema il prossimo 8 novembre ma potrebbe trattarsi di un flop annunciato e le voci sull'abbandono della regista al progetto di Captain Marvel non aiutano di certo. Un gemello potrebbe salvare la situazione?