In che modo The Marvels prepara il terreno a Secret Wars?

Negli ultimi anni l'MCU ci ha abituato a pellicole che raramente mostravano segni di collegamenti le une alle altre, tuttavia sembra che con il più recente The Marvels si sia cercato di tornare al passato. La pellicola infatti dimostra più volte di essere parte di un universo condiviso.

Questo elemento ovviamente non va sottovalutato, nonostante infatti The Marvels sia un film dalla durata esigua, non significa che non lo si debba ritenere importante per il futuro dell'intero universo cinematografico Marvel.

Una volta giunti alla fine della visione infatti, avendo anche visto quelle che sono le due scene post-credit offerte dal prodotto, siamo maggiormente consapevoli di quali siano i piani dello studio per portarci fino ad Avengers: Secret Wars.

Il film, che dovrebbe includere in teoria al suo interno numerosi personaggi provenienti dalle più diverse realtà del mondo Marvel, sarà di certo il progetto più ambizioso mai tentato e grazie a The Marvels sappiamo già con certezza che nella pellicola saranno inclusi anche gli X-Men dei film di Bryan Singer.

Monica Rambeau si ritrova infatti sotto le cure del professor Xavier e di Bestia e ciò che le riserva il futuro permetterà sicuramente ai mutanti di incontrare gli iconici eroi dell'MCU. Voi che ne dite?

