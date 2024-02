The Marvels, i poteri delle tre protagoniste spiegati: che differenze hanno?

L'insuccesso di The Marvels al box office ne fa uno dei film più controversi della Marvel. Il sequel di Captain Marvel ha al centro tre potenti eroine: Captain Marvel, Monica Rambeau e Ms Marvel.

Il film diretto da Nia DaCosta mette in scena gli enormi poteri delle sue protagoniste: ma che differenze ci sono tra loro? Partiamo col dire che Captain Marvel (Brie Larson) non soltanto è la più potente tra le tre, ma è probabilmente la figura più potente dell'intero universo Marvel. Ibrido Kree/Umano, Carol Danvers possiede abilità sovrumane (tra cui velocità, agilità, resistenza, forza), che incrementano ulteriormente quando Captain Marvel assorbe energia cosmica.

In quanto a potenza, anche Monica Rambeau (Teyonah Parris) non scherza: i suoi poteri sono basati sulla luce ed è in grado di trasformarsi in qualsiasi forma di energia dello spettro elettromagnetico. Nel fumetto, Ms Marvel (Iman Vellani) possiede - in virtù del suo essere Inumana - il potere del polimorfismo, che le permette di cambiare a proprio piacimento le dimensioni del suo corpo. Nel MCU, le sue abilità sono diverse, poiché derivate da un braccialetto mistico: questo, anziché renderla polimorfica, le dà il potere di generare un'aura di energia viola in grado di proteggerla.

I poteri Captain Marvel, Monica Rambeau e Ms Marvel sono quindi legati all'energia e alla luce e ad essi si unisce l'abilità delle tre di scambiarseli ogni volta che li usano nello stesso momento.

Intanto, mentre il film è finalmente approdato su Disney+, sono emersi dei nuovi dettagli su un finale alternativo di The Marvels.