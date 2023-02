The Marvels, un poster rivela la nuova data di uscita

In molti sono rimasti perplessi dalla mancanza di uno spot di The Marvels durante il Super Bowl, ma ora è tutto più chiaro: un nuovo poster pubblicato su Twitter ha svelato il ritardo, perché a figurare non è più la data del 28 luglio 2023, bensì quella del 10 novembre.

L'immagine mostra Monica Rambeau (interpretata da Teyonah Parris), Captain Marvel (Brie Larson) e Kamala Khan (Iman Vellani) disposte in una colonna verticale, mentre così scrive l'account Marvel Studios come descrizione del contenuto: "Più alto. Più intenso. Più veloce. Più uniti. Dai un'occhiata al nuovissimo poster di The Marvels dei Marvel Studios, in arrivo in sala il 10 novembre". Ma siamo disposti ad aspettare qualche mese in più, considerando che per il regista The Marvels sarà come la scena girl power di Endgame.

Così ha dichiarato Vellani in un recente intervento: "Se sto avendo, per esempio, una giornata no, o sono esausta e non mi prendo abbastanza cura di me stessa, Brie se ne accorgerà, verrà da me e mi parlerà, nel tentativo di assicurarsi che io mi stia prendendo sul serio". Ha poi continuato: "Sai, puoi trovarti in uno stato simile di punto in bianco, sopraffatto da tutto quel che ti accade – d'altronde ci viene richiesto un impegno così grande, – ed è davvero importante essere in grado di fare un passo indietro e notare quel di cui hai bisogno per svolgere al meglio il tuo lavoro. Le nostre giornate sul set sono di 10-14 ore, in costumi davvero scomodi, e, come puoi immaginare, tutto ciò è impegnativo tanto fisicamente quanto psicologicamente; perciò sono entusiasta che Brie e Teyonah si prendano cura di me. E mi piace pensare che io stia facendo altrettanto per loro... ma, ahimè, credo proprio di non raggiungere lo stesso livello!"

A quanto pare, la performance dell'attrice di Karachi sarà incredibile, perché secondo Kevin Feige la giovane Kamala ruberà la scena di The Marvels.