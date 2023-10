The Marvels, il nuovo poster celebra... La giornata nazionale del gatto!

Domenica 29 ottobre si è festeggiata la giornata nazionale del gatto e Marvel ha deciso di onorarla come si deve, pubblicando un poster di The Marvels, sequel di Captain Marvel, con Goose e gli altri gattini. Nel poster, che potete osservare in calce alla news, si vede Goose al centro, circondato da altri adorabili gattini.

I fan non vedono l'ora di rivedere Goose nel sequel The Marvels. Il gatto (in realtà un Flerken!) è stato uno dei punti di forza in Captain Marvel e la presenza degli altri gattini ha già catturato l'attenzione degli appassionati nel trailer di The Marvels.



Mary Livanos, produttrice del film, aveva anticipato che Goose avrà un ruolo importante all'interno della narrazione di The Marvels.

Nel sequel di Captain Marvel ritroviamo Brie Larson nei panni di Carol Danvers, affiancata da Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau e Iman Vellani nei panni di Kamala Khan. Le tre protagoniste femminili si ritroveranno a scambiarsi il ruolo in diverse occasioni e cercheranno di capire il motivo mentre uniscono le forze per affrontare una minaccia incombente.



Nel cast del film sono presenti anche Zawe Ashton, Park Seo-joon e Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury.

Prima di godervi The Marvels rispolverate la nostra recensione di Captain Marvel, il film con protagonista l'attrice premio Oscar per Room, Brie Larson, nel ruolo della supereroina MCU.