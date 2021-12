The Marvels: un post di Brie Larson rivela qualcosa su un personaggio importante?

The Marvels ha terminato le riprese a Novembre, tuttavia le informazioni che abbiamo sul film sono poche. A darci qualcosa in più è la stessa Brie Larson, che in un post su Instagram ci ha mostrato uno dei primi pezzi del merchandising, facendoci così capire quanto sarà importante un personaggio per la trama.

Nell'immagine in questione vediamo uno speciale portachiavi su cui leggiamo la lettera B, che dovrebbe stare per Brie, e un simbolo che sembra una combinazione del logo di Captain Marvel che di Photon. Nella didascalia l'attrice ha scritto semplicemente "2-17-2023" che è la data di uscita di The Marvels.

Come abbiamo già detto, sono poche le informazioni che abbiamo avuto sul film dalla sua regista, Nia DaCosta. Sappiamo che rivedremo Monica Rambeau, di cui abbiamo avuto un assaggio in WandaVision, e ovviamente Ms. Marvel di cui abbiamo visto il nuovo costume in una foto. La regista ha discusso di quanto sia stato difficile bilanciare tutti e tre i personaggi che appariranno in The Marvels.

"È interessante e qualcosa su cui abbiamo riflettuto e lavorato tanto, cioè come poter creare uno spazio per ciascuno di questi eroi davvero importanti in un film di due ore. Captain Marvel ha una storia dal primo film, Kamala avrà la sua serie TV Ms. Marvel e Monica Rambeau, l'abbiamo conosciuta molto poco in WandaVision. Abbiamo pensato tanto a quale parte del viaggio dobbiamo vedere per ognuna di loro. Come poter rendere onore al momento della storia in cui si trovano in termini di canone, mentre anche nel nostro racconto le uguagliamo?"

The Marvels arriverà in sala a Febbraio 2023.