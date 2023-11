The Marvels, piccola soddisfazione: Nia DaCosta stabilisce un nuovo record al box office

The Marvels si è rivelato un fallimento incredibile al botteghino per il Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, nonostante il poco successo del film la regista Nia DaCosta è riuscita a raggiungere un record proprio al box-office. Dopo aver diretto Captain Marvel, DaCosta è stata confermata anche per il sequel MCU.

Nel weekend di debutto sul mercato internazionale, The Marvels ha registrato un incasso da oltre 110 milioni di dollari: si tratta del lungometraggio con il miglior incasso di tutti i tempi da parte di una regista nera.



Un record personale che mitiga in parte il fallimento complessivo del film con protagoniste Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers, direttamente dal film precedente Captain Marvel, Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau e Iman Vellani nei panni di Kamala Khan. Larson ha recitato nei panni di Captain Marvel anche in altri progetti del Marvel Cinematic Universe.



Il fallimento del film sembra non interessare molto a qualcuno del cast; Iman Vellani ha dichiarato che il flop di The Marvels è roba per Bob Iger e che, personalmente, è molto contenta del risultato del film così come del riscontro delle persone a lei care.



Nel cast anche Park Seo-joon, Zawe Ashton, Lashana Lynch, Randall Park e Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury.

Sul nostro sito potete leggere la recensione di The Marvels, diretto da Nia DaCosta.