The Marvels farà piangere come Guardiani della Galassia? Risponde Brie Larson

Al cinema i fan dell'MCU non hanno risparmiato di certo le lacrime per le immagini strazianti di Guardiani della Galassia Vol. 3 tra il triste passato e il destino in bilico di Rocket Raccoon, e gli esperimenti disumani sugli animali. In previsione di The Marvels, è da ipotizzare che anche il secondo film di Captain Marvel sarà strappalacrime?

A rispondere a questa domanda è stata Captain Marvel in persona ovvero l'attrice Brie Larson che ha rassicurato i fan: The Marvels sarà meno impegnativo sul piano emotivo: "Non deve essere pesante. C'è molto umorismo - ha detto Larson a Entertainment Weekly raccontando come sul set il clima fosse molto scherzoso - Penso che questo film sia molto divertente e abbiamo riso molto mentre lo realizzavamo". Le premesse di Brie Larson coincidono con il ricordo che abbiamo di Captain Marvel, sempre piuttosto schietto, una qualità che gli permette di creare situazioni abbastanza divertenti se in contrasto con altri personaggi, cosa che probabilmente accadrà in The Marvels dove, per la prima volta, Carol Danver dovrà condividere il proprio potere anche con Kamala Khan e Monica Rambeau.

Carol Danver è assente dall'MCU da qualche tempo e per Brie Larson il motivo è da attribuire alla sua ossessione per il lavoro, ma The Marvels (malgrado la produzione non proprio scorrevole) si prospetta come il ritorno in grande stile di Captain Marvel!

Il sequel di Captain Marvel arriverà al cinema il prossimo novembre: nell'attesa potete dare un'occhiata alla nuova foto ufficiale di The Marvels!