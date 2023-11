The Marvels sta perdendo spettatori al doppio della velocità di Ant-Man 3

The Marvels registra un altro record negativo, la dea bendata continua a girarsi dall'altra parte: il sequel di Captain Marvel perde parte del suo pubblico alla velocità della luce confermando, ancora una volta, il flop del film con protagoniste Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.

Secondo le ultime stime, i recenti numeri di The Marvels sono in caduta libera: il 33esimo film dell'MCU ha perso il 79% del suo pubblico nel secondo fine settimana di proiezione. Ma non solo: il sequel di Captain Marvel è sbalzato fuori dalla top 5 del box office in appena tre settimana. Un record negativo per un film firmato dai Marvel Studios che, fino ad oggi, deteneva soltanto Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscito dalla top five dopo le sei settimane. I numeri imbarazzanti al botteghino ed i molteplici record negativi consolidano la posizione di The Marvels come il più grande flop dell'MCU. Il box office mondiale, infatti, vede il film raggiungere la cifra di 7,9 milioni di dollari nel terzo fine settimana: The Marvels è stato fin troppo debole in confronto ai titoli più imponenti usciti in questo novembre.

Il 2023 non è stato proprio l'anno d'oro dei film Marvel ma le prospettive per il 2024 e per la Saga del Multiverso saranno più rosee? Nell'attesa potete scoprire quante scene post-credit nasconde The Marvels!