The Marvels, perché Monica Rambeau è arrabbiata con Captain Marvel?

The Marvels è la prossima produzione cinematografica targata Marvel Universe e rappresenta il primo sequel del film con protagonista Carol Danvers. La pellicola avrà il difficile compito di far riaffezionare i fan ad un franchise che ultimamente sta vivendo di molti bassi e di pochi alti.

Nel mentre che possiamo dare una prima occhiata al film attraverso il trailer di The Marvels, siamo già a conoscenza del fatto che il personaggio di Monica Rambeau avrà un ruolo decisivo nell'opera, in quanto in sé è ancora presente del rancore verso Carol Danvers.

Questo ovviamente mette un po' a tacere le aspettative di un pubblico che magari poteva aspettarsi un felice e spensierato trio di super eroine. A mettere un punto fermo alla questione ci ha inoltre pensato la regista del film, Nia DaCosta.

"Monica è una bambina che perde la zia e poi sua madre, si sente come se non avesse più una famiglia. Ma poi quando capisce che Captain Marvel ogni tanto fa un salto sulla terra, o va nello spazio a risolvere problemi per conto di altre persone senza mai andare da lei, la ferisce profondamente".

"Questo rapporto così complesso avrà uno spazio determinante nel film" ha concluso DaCosta a Total Film Magazine.

E voi cosa ne pensate? In attesa di poter vedere The Marvels con i nostri occhi