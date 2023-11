The Marvels oggi al cinema: 5 cose da sapere sul nuovo film della Saga del Multiverso MCU

Dopo la pubblicazione del trailer finale di The Marvels, il nuovo film della Saga del Multiverso del MCU debutta oggi nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Per l'occasione, ecco 5 cose che dovete sapere su The Marvels prima di entrare in sala:

La trama : Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza ma a causa di conseguenze impreviste, deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un Kree rivoluzionario, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta SABER. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo.

Il cast : The Marvels è interpretato da Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton, Gary Lewis, Park Seo-joon, Zenobia Shroff, Mohan Kapur e Saagar Shaikh, con Samuel L. Jackson che torna nel ruolo di Nick Fury e Tessa Thompson che torna in quello di Valchiria.

Le scene post-credit: al momento non possiamo rivelare nulla sul contenuto delle scene post-credit, ma possiamo confermarvi che come da tradizione Marvel il film non terminerà con la conclusione della storia narrata e nasconderà alcune chicche anche dopo il finale.

