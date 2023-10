The Marvels, le nuove immagini ufficiali con Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris

A poco più di un mese dall'uscita nelle sale di The Marvels, il sequel MCU di Captain Marvel, sono state pubblicate online alcune nuove immagini promozionali del film, che mostrano alcuni indizi sul film, il malvagio Dar-Benn e persino una versione animata di Nick Fury e dei Flerken, oltre alle tre protagoniste.

Sinora sul villain si sa ben poco, ma Nia DaCosta, regista del film, lo ha descritto come un "guerriero-scienziato diventato politico e determinato a salvare Hala, il pianeta natale dei Kree, e ad esaltare il suo popolo".



E proprio sul pianeta Hala, DaCosta si è soffermata:"Nel passato e nel presente, volevo mostrare una città tecnologica. Volevo soltanto assicurarmi che ogni luogo avesse un aspetto distinto".

In The Marvels, Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris), iniziano ad alternarsi ogni volta che sono costrette ad usare i loro super poteri e saranno spinte a fare squadra per poter capire il motivo. Ecco la durata ufficiale di The Marvels, in uscita tra poche settimane.



Nelle immagini che trovate in calce alla news sono proprio le tre star a spiccare nei loro ruoli nel prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe in arrivo a novembre, trentatreesimo capitolo del franchise, nonché sequel di Captain Marvel e della miniserie Ms Marvel.



