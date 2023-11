The Marvels non ce la fa proprio: infranto un record negativo che durava dal 2008

Nemmeno il ritorno degli X-Men ha aiutato The Marvels al box office, con il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Brie Larson che continua ad affondare giorno dopo giorno al botteghino.

Dopo aver collezionato il week-end d'apertura più basso di sempre per il MCU e il più profondo calo di incassi tra il primo e il secondo week-end di programmazione, infatti, The Marvels fa tre su tre e infrange un nuovo record negativo per la saga dei Marvel Studios in occasione della sua terza settimana nei cinema di tutto il mondo.

Come segnalato da Deadline, infatti, durante il fine settimana della Festa del Ringraziamento il film in Nord-America guadagnerà un totale di appena 8,8 milioni di dollari su cinque giorni, posizionandosi al numero 6 del botteghino nazionale, dietro a Trolls Band Together, Wish, Napoleon e The Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente. Questo risultato lo rende il film MCU più veloce di sempre ad uscire dalla Top 5 domestica, un record negativo raggiunto in tre settimane: in precedenza, L'incredibile Hulk, Captain America: Il primo vendicatore e Ant-Man & The Wasp avevano impiegato quattro settimane per essere scalzati dalla Top 5.

Tuttavia, anche in seguito a questo pessimo risultato, i Marvel Studios e i suoi fan non hanno nulla da temere: in attesa del ritorno di tempi migliori, già così i numeri al box office dimostrano che la Saga del Multiverso del MCU non è affatto in difficoltà rispetto alla Saga dell'Infinito.