The Marvels, non aspettatevi fedeltà ai fumetti: ecco come cambierà il villain

The Marvels è la prossima produzione MCU a sbarcare nelle sale cinematografiche, inutile dire che da questa pellicola dipenderà il futuro dell'intero franchise, viste la pessima reputazione che la casa si è fatta negli ultimi anni. Tuttavia, c'è chi non vede l'ora di rivedere Carol Danvers in azione.

Stiamo parlando ovviamente della regista del film Nia Da Costa, la quale durante una recente intervista a Total Film ha rivelato quelli che saranno alcuni elementi che troveremo nel film, che non saranno esattamente uguali a come ricordano gli appassionati dei fumetti.

In particolare, alla regista è stato chiesto quale sia stato il suo approccio con il personaggio di Zawe Ashton, la villain di The Marvels. Lei interpreta una Kree rivoluzionaria, questo tratto però sarà presente solo in parte nella pellicola.

"Ci siamo ispirati molto alla sua storia nei fumetti, e nelle prime versioni della sceneggiatura eravamo molti vicini a questa. Ma mentre continuavamo a lavorarci abbiamo cambiato alcune cose. Ma la nostra imperatrice Kree è comunque simile".

Durante un'altra intervista ad Entertainment Weekly Da Costa ha dichiarato: "La sfida più grande con questo film è stata trovare il giusto equilibrio tra quello che volevo io e ciò che desiderano i nerd. Tuttavia tra film e fumetti ci saranno sempre differenze".

Voi cosa ne pensate? Nel frattempo ecco il trailer di The Marvels. Oltretutto, sapevate che il cast dei Fantastici Quattro sta prendendo forma?