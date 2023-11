The Marvels: non vi agitate, ma nel film è stata scovata la colonna sonora degli X-Men

Gli X-Men compariranno in The Marvels? Le voci si fanno sempre più insistenti e in queste ore il sito Collider ha segnalato un ulteriore e probabilmente significativo indizio che sembrerebbe puntare proprio in questa direzione.

A pochi giorni dal debutto in Nord-America del film Marvel (in Italia invece The Marvels esce oggi al cinema), la giornalista Perri Nemiroff ha notato che alcuni brani della famosa colonna sonora della saga degli X-Men composte da John Ottman sono state elencate nei titoli di coda del nuovo progetto del Marvel Cinematic Universe. Per discutere di questa scoperta, Collider si è recentemente incontrata con la compositrice Laura Karpman, che ha firmato le musiche di The Marvels, e che non ha potuto negare la scoperta di Collider ma è riuscita comunque a cavarsela sviando la risposta alla domanda della giornalista: "Penso che lasceremo questa risposta al film. Andate a vedere The Marvels appena esce e troverete tutte le risposte a queste domande."

Vale la pena di notare che, a seguito delle numerose indiscrezioni delle scorse settimane, la campagna marketing di The Marvels sembra essere cambiata negli ultimi giorni, schiacciando improvvisamente il tasto legato alla Saga del Multiverso e anticipando diversi camei già nei trailer e nei teaser. Lo stesso Kevin Feige ha discusso dell'arrivo degli X-Men nel MCU proprio dal tappeto rosso di The Marvels.

Che il famoso finale della serie tv Ms Marvel, nel quale veniva confermato che i poteri di Kamala avevano 'origini mutanti', troverà seguito in questo nuovo film? Come detto dalla Karpman, i fan dovranno correre al cinema per scoprirlo...