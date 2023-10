The Marvels, Nick Fury prepara Carol alla guerra nel nuovo teaser

Dopo le immagini di The Marvels, il film del Marvel Cinematic Universe si svela in un nuovo teaser, che ne ricorda anche la data d'uscita: il 10 novembre 2023 (ma in Italia potremo vederlo con due giorni d'anticipo, l'8 novembre).

Stavolta, il video è incentrato particolarmente intorno a Carol Danvers, la quale combatte nelle ambientazioni più disparate. Assistiamo inoltre alla fugace immagine di Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, e a molti elementi che creano inaspettate relazioni tra altre pellicole MCU.

"Captain Marvel ritorna in The Marvels" scrive Marvel Entertainment come descrizione del video YouTube. "Vivi il ritorno del Vendicatore, solo nei cinema dal 10 novembre". Seguono i link del profilo Twitter/X, Facebook e Twitch.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è il sequel del film Captain Marvel (2019) e della serie Ms. Marvel (2022), e avrà pericò come protagonisti Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan/Ms Marvel (Iman Vellani). La storia è ambientata appunto dopo gli eventi della serie, e vede i tre personaggi che, per ispiegabili motivi, si scambiano di posto ogni volta che utilizzano i propri poteri. Era l'11 aprile 2023 quando comparve il primo teaser trailer, a cui seguì il trailer ufficiale il 21 luglio dello stesso anno.

Attendiamo perciò l'8 novembre, nella speranza che la data non cambierà ulteriormente: inizialmente fissata per l'8 luglio 2022, è stata in seguito posticipata all'11 novembre, poi ancora al 17 febbraio... fino a quella che, si spera, sia la finestra di pubblicazione ufficiale. A proposito, sapevate che The Marvels ha avuto uno dei budget più bassi del MCU?