The Marvels, Nia DaCosta voleva fare un film degli X-Men su Ciclope e Tempesta

The Marvels potrebbe essere il peggior debutto MCU, e nel frattempo Nia DaCosta, regista del film, ha risposto a delle domande a proposito di un progetto in cui era coinvolta riguardante gli X-Men.

DaCosta sembrava avere in mente una pellicola riguardante due X-Men in particolare, e Interrogata su un recente spot televisivo che pareva prendere in giro il gruppo di mutanti, la cineasta ha ampiamente evitato la domanda, ma ha raccontato le sue idee, ormai probabilmente naufragate, di portare sul grande schermo Ciclope e Tempesta.

“Mi piacciono molto Scott Summers e Tempesta insieme e la loro dinamica di lotta su chi debba guidare gli X-Men, come nella gestione di Chris Claremont. Penso che un film di squadra con Ciclope e Tempesta sarebbe divertente.” La regista di The Marvels ha anche ricordato il suo processo creativo per il pitch presentato agli studios riguardante il progetto su Ciclope e Tempesta: “Mi sono semplicemente trasformata in modalità Nerd facendo ricerche. Ho detto tipo: 'Ecco il film che penso dovreste fare! Galactus, Tempesta e Scott Summers fanno squadra! E così via…”. Nia DaCosta ha poi parlato anche dell’influenza di Iron Man 3 in The Marvels.

Sicuramente un progetto ambizioso quello di DaCosta, che non sembra però aver fatto breccia nelle menti dei produttori, anche se questo non significa un rifiuto categorico, dato che spesso sceneggiatori, registi e showrunner vengono ricontattati anche anni dopo per la realizzazione di una pellicola o di una serie TV.