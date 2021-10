The Marvels, Nia DaCosta rivela come saranno integrate Monica Rambeau e Kamala Khan

La regista di The Marvel Nia DaCosta ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha affrontato molti dettagli del film in lavorazione, la cui uscita è slittata a febbraio 2023 con la recente ondata di rinvii di film Marvel.

Nell'intervista, la regista ha parlato delle molte sfide che sta affrontando nella regia del sequel di Captain Marvel e ha affrontato un tema molto caro ai fan del Marvel Cinematic Universe: come si inseriscono i personaggi di Monica Rambeau e Kamala Khan all'interno della storyline di The Marvels che vede protagonista Carol Danvers?

A una precisa domanda su questo tema, Nia DaCosta ha dichiarato: "Ci abbiamo pensato e lavorato molto: come dare a ognuno di questi due fantastici eroi il giusto spazio in un film di due ore? Quale parte del viaggio di ognuna di loro è necessario far vedere?"

Se tutti conoscono la Captain Marvel di Brie Larson, secondo DaCosta, ci sono state meno occasioni per familiarizzare con i personaggi di Monica Rambeau (interpretata da Teyonah Parris) e Kamala Khan (Iman Vellani).



Per quanto sarebbe bello che The Marvels approfondisse le storie di tutti e tre i personaggi, la durata complessiva del film intorno ai 120 minuti potrebbe essere un ostacolo in questo senso: è probabile comunque che il film scioglierà i nodi relativi alla breve apparizione di Monica Rambeau in WandaVision, e che allo stesso tempo possa dare al pubblico un'introduzione al personaggio di Kamala Khan, nell'attesa di conoscere la data d'uscita di Ms. Marvel dopo le insistenti voci di un ulteriore rinvio.