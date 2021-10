The Marvels, Nia DaCosta è la regista più giovane del MCU: 'Bisogna gestire la pressione'

Abbiamo visto qualche settimana fa gli allenamenti di Brie Larson per The Marvels. A 32 anni non ancora compiuti, Nia DaCosta è la regista più giovane a dirigere un film del Marvel Cinematic Universe. In una recente intervista con Inverse, ha spiegato che l'età non ha nulla a che fare con il talento o con l'idoneità al lavoro.

Ciò nonostante, però, la relativa inesperienza, ammette Nia DaCosta, contìribuisce a metterle pressione sulle spalle.

"Non ho neanche lontanamente la consapevolezza che dovrei avere" ha raccontato la regista di The Marvels. "Per superare la giornata e superare il film devo dirmi: Sto facendo un ottimo lavoro. È davvero fantastico che mi piaccia così tanto il mio lavoro. Ogni tanto mi servirà un promemoria per me stessa: Santo cielo, sto facendo un film Marvel."

Abbiamo letto anche le dichiarazioni di Nia DaCosta sui supereroi, ma come si gestisce quindi una tale pressione? "Dall'inizio della pandemia ho imparato quanto è importante l'equilibrio tra lavoro e vita privata" ha continuato la regista. "Questo è il mio terzo film in quattro anni e mezzo, ed è troppo. Sto cercando di dare meno importanza al mio valore attraverso il lavoro. Questo mi aiuta a sopportare quella pressione perché mi fa anche pensare: Sono una buona amica? Sono una brava sorella? Sto vivendo nella città giusta? Cerco anche di vedermi come una fan. Sto facendo del mio meglio anche come fan, oltre che come creatrice e narratrice."