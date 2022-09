The Marvels, Nia DaCosta: 'Ms. Marvel idolatra Carol come faceva Monica'

Corsi e ricorsi storici: Carol Danvers, come ci fu mostrato all'epoca in Captain Marvel, ebbe sulla piccola Monica Rambeau l'influenza che hanno gli idoli sui loro piccoli fan, con la differenza che Monica conosceva Carol personalmente, e anche molto bene... Proprio come capiterà alla giovanissima Kamala Khan in The Marvels.

Secondo la regista Nia DaCosta (che in queste ore si è anche detta infastidita dalla scena girl power in Avengers: Endgame), infatti, ci sono delle similitudini tra Monica e Kamala per quanto riguarda il rapporto con il personaggio di Brie Larson, al quale ovviamente le due si rapporteranno adesso in maniera completamente differente.

"Mentre Carol e Monica devono ricostruire il loro rapporto dopo tutti questi anni, abbiamo Ms. Marvel che idolatra Carol proprio come faceva Monica da piccola. Quindi ci sono queste due persone adulte che devono riconciliarsi, mentre questa persona più giovane vive un rapporto che rispecchia quello che avevano Carol e Monica. Trovo molto interessante il vederle insieme in una specie di sorellanza, ognuna col proprio punto di vista" sono state le parole della regista.

Speriamo che tra Ms. e Captain Marvel le cose possano essere decisamente più semplici di come sono state quelle tra Carol e Monica! Qui, intanto, trovate i primi dettagli della trama di The Marvels.