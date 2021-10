The Marvels, Nia DaCosta: 'I supereroi? Conta soprattutto l'integrità'

Nia DaCosta è alla sua prima esperienza con un film di supereroi, ma sembra avere le idee già piuttosto chiare: la regista di The Marvels ha infatti dimostrato nel corso di un'intervista di conoscere decisamente bene le dinamiche della vita di personaggi come quelli dell'MCU, tra rischi, responsabilità e qualità imprescindibili.

Dopo aver rivelato come saranno integrate Monica Rambeau e Ms. Marvel nel nuovo film con Brie Larson, infatti, DaCosta si è lasciata andare ad una perfetta analisi del ruolo di supereroe, ponendo in particolar modo l'accento sull'importanza dell'integrità.

"In un contesto realistico gli eroi sono complicati perché sono fondamentalmente dei vigilanti, non hanno nessun supervisore. La metà delle volte non c'è neanche nessuno che chieda loro aiuto. È rischioso in tal senso, ma l'integrità è una parte importantissima di ciò, scegliere di mettere gli altri prima di se stessi, questo genere di cose. Non importa quanto potere tu abbia, non avrai mai il pieno controllo su di esso. È qualcosa che ritroviamo in personaggi come Magneto, ad esempio. Le sue emozioni avranno sempre la meglio sul suo potere effettivo" sono state le parole della regista.

Vedremo in che modo tutto ciò si tradurrà nel prossimo film su Captain Marvel; sempre Nia DaCosta, a proposito di altri eroi Marvel, ha recentemente attribuito a Captain America la colpa dello Snap.