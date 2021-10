The Marvels, Nia DaCosta durissima: 'Lo snap è stata colpa di Captain America!'

Nia DaCosta la nuova regista dei Marvel Studios attualmente a lavoro sulle riprese di The Marvels, sequel ufficiale di Captain Marvel, è convinta che lo Snap sia stata colpa di Captain America.

La regista del nuovo Candyman è arrivata a questa conclusione nel corso di una recente intervista con Inverse, spiegando che a suo modo di vedere la vittoria di Thanos alla fine di Avengers: Infinity War è stata un errore di calcolo di Steve Rogers, che nel film si rifiutava di sacrificare Visione: la mossa secondo Nia DaCosta sarebbe stata la più logica, e perdere il personaggio di Paul Bettany per salvare l'intero universo sarebbe stato un sacrificio accettabile.

"Una cosa che mi piace dire per fare arrabbiare un po' tutti è questa: sono convinta che lo Snap di Thanos e la morte di mezzo universo è stata tutta colpa di Captain America! Si, okay, stava cercando di fare del suo meglio, nessuno lo mette in dubbio, come al solito voleva fare la cosa giusta. Ma per me è colpa sua, alla fine della fiera, perché avrebbe risolto tutto se avesse accettato di sacrificare Visione. Ha scelto la vita di un robot, anche se senziente, di fronte a quella di mezzo universo, letteralmente. C'è una sorta di ombra da antieroe in questo comportamento, se la si vuole guardare da un punto di vista diverso."

