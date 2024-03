The Marvels, neanche le attrici sapevano del cameo degli X-Men durante le riprese

Una delle protagoniste di The Marvels ha rivelato di aver scoperto del cameo di Bestia nella scena post-credit dell’opera soltanto una volta che ha potuto vedere il film nelle sale, essendo lasciata all’oscuro della cosa e convinta che nel film ci sarebbe stato l’attore chiamato ad interpretare il semplice dottore che ha recitato sul set.

Dopo aver spiegato i poteri delle tre eroine di The Marvels, torniamo ad occuparci del prodotto del Marvel Cinematic Universe per riportare le parole di Teyonah Parris, interprete di Monica Rembeau, a proposito del fatto che non avesse idea della presenza del membro degli X-Men nella ripresa successiva ai crediti di coda che l’ha vista protagonista.

Nella scena, Monica si risveglia in un laboratorio medico insieme a una versione alternativa della madre Maria quando la voce di un dottore che si interessa a come stia anticipa l’entrata in scena di Bestia. Queste le parole dell’attrice, interrogata a tal proposito da ET: “Anche io sono stata tenuta all’oscuro. E quando l’ho visto ho detto: ‘Ehi, fermi tutti. Quello non è l’attore con cui ho girato la scena”. Non ne avevo idea fino a che il film non è uscito. Quando l’abbiamo girato c’era un dottore molto carino, vestito con il camice e io pensavo dovesse essere quello il personaggio. Nessuno mi ha detto che ci sarebbe stata una sorpresa. Non avevo asssolutamente alcuna idea della cosa”.



In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro del Marvel Cinematic Universe per le eroine raccontate nel discusso film di Nia DaCosta, vi lasciamo alla nostra recensione di The Marvels.